وزارة الداخلية: القبض على 5 مسلحين اقتحموا دائرة للزراعة بعد مباشرة مدير جديد

اوضحت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، تفاصيل ما حصل في العاصمة بغداد، فيما اكدت عدم السماح بأي تهديد لسلطة القانون، حيث ذكرت الوزارة في بيان، "لن نسمح بأي تجاوز على مؤسسات الدولة أو تهديد لسلطة القانون"، مبينة ان "هيبة الدولة وسيادة القانون خطاً أحمر لا يمكن المساس به".

كما ذكرت ان "إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ شهدت صباح هذا اليوم حادثاً خطيراً تزامن مع مباشرة مدير جديد لمهامه في الدائرة، حيث أقدمت مجموعة مسلحة على اقتحام مبنى الدائرة أثناء انعقاد اجتماع إداري، مما تسبب بحالة من الذعر بين الموظفين الذين استنجدوا على الفور بالقوات الأمنية".

كذلك بيّنت ان "مفارز من الشرطة الاتحادية ودوريات نجدة الكرخ سارعت إلى موقع الحادث، وتعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل المسلحين، ما أدى إلى إصابة عدد من الضباط والمنتسبين بجروح مختلفة"، لافتة الى ان "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على خمسة من المسلحين المتورطين في الحادث، فيما تستمر عمليات أمنية مكثفة في المنطقة، بإشراف مباشر من القيادات العليا، لتعقّب باقي الجناة وتقديمهم إلى العدالة".

فيما أكدت الوزارة أن "أجهزتها لن تتهاون مع أي جهة تحاول فرض الأمر الواقع بالقوة أو تهديد مؤسسات الدولة، وستواصل أداء واجبها بكل حزم لحماية الأمن والاستقرار".