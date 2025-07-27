ميسان: استمرار حرائق هور الحويزة لليوم الثالث على التوالي

ذكر مرصد العراق الأخضر البيئي، اليوم الاحد، عن استمرار حرائق هور الحويزة في محافظة ميسان لليوم الثالث على التوالي، حيث أفاد الخبير البيئي في ميسان، احمد صالح نعمة، بإن "القصب يعيق عمل إنشاء السدة الترابية في منطقة "ذيل الفحل" في محافظة ميسان، من قبل الجهد الهندسي التابع للواء العاشر المكلف".

وأضاف أن "هذه المنطقة يمنع الدخول لها سوى من المنشأت النفطية وقيادة قوات الحدود"، مؤكداً أن "هناك عناصر مشجعة على استمرار اشتعال النيران في تلك المنطقة منها هبوب الرياح والجفاف التام للقصب ودرجة الحرارة العالية".

كما أوضح أن "مثل هذه الحرائق حصلت في عام 2021 واستمرت لغاية 16 يوماً لحين اخمادها"، موضحاً أن "الحكومة العراقية استعانت بنظيرتها الايرانية من اجل اخماد الحرائق، التي لا تزال مستمرة لليوم الثالث على التوالي عبر الطائرات المحملة بالمياه".