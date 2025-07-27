وزير النفط: افتتاح أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية نهاية العام الحالي

أعلن وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم الأحد، عن افتتاح أول محطة لإنتاج الكهرباء بطاقة 250 ميغا واط باستخدام الطاقة الشمسية نهاية العام الحالي، حيث صرّح عبد الغني للوكالة الرسمية، إنه "من خلال العقد الموقع مع شركة توتال الفرنسية المتمثل بعقد جنوب العراق المتكامل سيتم افتتاح أول محطة لإنتاج الكهرباء بطاقة 250 ميغا واط باستخدام الطاقة الشمسية مع نهاية العام الحالي".

وأضاف أن "مشروع توتال هو التزام بتنفيذ محطة توليد الطاقة الكهربائية بقدرة ألف ميغا واط" ،مشيراً إلى أنه "سيتم تنفيذ إنجاز المرحلة الأولى مع نهاية العام الحالي بطاقة 250 ميغا واط".

كما أكد أن "دعم وزارة النفط لقطاع الطاقة لم يترجم فقط الى أرقام ومشاريع بل الى خفض حقيقي للانبعاثات ولتوسيع قاعدة الطاقة النظيفة وتمكين للانتقال العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون".