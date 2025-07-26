لجنة السوداني الخاصة بفاجعة الكوت توصي بإزالة مبنى "الهايبر ماركت"

أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت (26 تموز 2025)، بأن اللجنة التحقيقية التي شُكّلت بأمر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجّهت بإزالة مبنى الهايبر ماركت في مدينة الكوت، بعد أن تبيّن تضرر أُسسه بشكل كبير جراء الحريق المروّع الذي أودى بحياة أكثر من 60 شخصًا.

وأكد المصدر أن "اللجنة أوصت بهدم المبنى بشكل كامل كونه بات يشكّل خطرًا على السلامة العامة، خاصة بعد تقارير فنية أظهرت أن الحريق ألحق أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية".

يُذكر أن الحريق أثار موجة غضب واحتجاجات واسعة في محافظة واسط، انتهت بتقديم المحافظ استقالته وسط ضغوط شعبية ورقابية، فيما وعدت الحكومة بمحاسبة المقصرين وضمان عدم تكرار الكارثة.