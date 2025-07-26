بابل تعلن عن توقيتات جديدة تخص دوام الموظفين

أعلنت محافظة بابل، السبت، عن توقيتات جديدة تخص دوام الموظفين في المحافظة.

وقال محافظ بابل عدنان فيحان الدليمي في بيان، "نظرا لارتفاع درجات الحرارة الى درجات غير مسبوقة هذا الصيف وحرصاً على سلامة المواطنين في محافظة بابل بضمنهم شريحة الموظفين في مختلف دوائر المحافظة وجهنا، ببدء الدوام الصباحي الرسمي في المحافظة والدوائر التابعة لها من الساعة السابعة صباحا وحتى الواحدة ظهراً"..

وأضاف "يبدأ الدوام الميداني الصباحي والذي يكون للموظفين العاملين خارج دوائرهم من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة صباحاً، ويبدأ الدوام المسائي من الساعة العاشرة ليلاً وحتى الثانية من بعد منتصف الليل".

وأكد الدليمي على "ضرورة توفر كافة متطلبات السلامة المهنية والوقاية من الحرائق والإنذار المبكر في جميع دوائر الدولة الرسمية"، داعيا كافة ابناء محافظة بابل إلى "عدم الخروج أثناء النهار إلا للحالات الاضطرارية وللضرورة القصوى مع عدم التعرض المباشر لاشعة الشمس واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية من موجات الحرارة المتوقعة".