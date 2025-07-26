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النزاهة تدعو إلى نصب منظومة القراءة الذكية للسيطـرة على الشبكة الكهربائيـة


دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت (26 تموز 2025)، وزارة الكهرباء للتحوُّل إلى الشبكات الذكيَّة عن طريق نصب منظومة القراءة الذكيَّة التي يتمُّ من خلالها السيطرة على الشبكات الكهربائيَّة، والسيطرة على الضائعات الفنيَّة والإداريَّة من خلال توفير مقاييس ونصبها للموطنين، والتأكيد على أقسام المبيعات بسرعة إنجاز المعاملات؛ لغرض الحدّ من الضائعات.

وأوضحت الهيئة في بيان أنَّ "فريقاً مؤلفاً من دائرة الوقاية أجرى زيارة إلى عددٍ من تشكيلات وزارة الكهرباء، أوصى بوضع الخطط الكفيلة بتحويل الشبكة الكهربائيَّة الهوائيَّة إلى شبكةٍ أرضيَّةٍ في مراكز المدن للسيطرة على الشبكات والحفاظ عليها من الأحمال التي تُؤدّي إلى إعطابها، ورفع التجاوزات على الشبكة الوطنيَّة؛ لغرض التخفيف عن مصادر التغذية، إضافة إلى التأكيد على فرق الصيانة بالعمل وفق الإجراءات الهندسيَّـة الدقيقة عند إصلاح العطلات؛ من أجل عدم تكرار العطل وضمان استمرارها بالخدمة".

وأضاف البيان، أن "التقرير الذي، أُرْسِلَت نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزارة الكهرباء، أشار إلى إعداد خطة عملٍ من قبل الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد لمُواجهة الأعطال والمشاكل التي تحدث في شبكة الكهرباء، لاسيما في فصل الصيف من خلال التأكيد على مشاريع فك الاختناقات، والسيطرة على الضائعات من خلال توفير مقاييس ونصبها للمواطنين، وتفعيل الجانب الرقابيّ على واقع عمل الصيانة، وأن تكون أعمال الصيانة وتحسين الشبكة وفك الاختناقات قبل أوقات الذروة؛ لضمان استمرار توفير الطاقة الكهربائيَّة، فضلاً عن إيجاد حلولٍ للمواد الراكدة والجامدة في مخازن شركة توزيع بغداد الرئيسة والفروع التابعة لها للاستفادة من أعمال الصيانة".

وأشارت النزاهة في بيانها، أن "التقرير دعا إلى تفعيل دور الجباية الإلكترونيَّة وفق متبنَّـيات الحكومة في التحوُّل الرقميّ"، لافتاً إلى "قيام محافظة بغداد وأمانة بغداد بالتعاون مع وزارة الكهرباء لمنع ومتابعة حالات سحب التغذية من الكهرباء الوطنيَّة لأصحاب المُولّدات وتحويلها للمُشتركين، ما يُسبّب ذلك تجاوزاً على الحصَّة المُقرّرة لكلّ منطقة".

وشدّد التقرير حسب البيان على "فرق الصيانة بالعمل وفق الإجراءات الهندسيَّة الدقيقة عند إصلاح العطلات؛ من أجل عدم تكرار العطل وضمان استمرار الخدمة، كما أشَّر التقرير وجود إرباكٍ في الجرد الإداريّ للمُحوّلات المعطوبة أو المُؤهّلة من قبل القطاعات ما يضعف موقف الورش، كما هو الحال في الأقسام الفنيَّة في فروع التوزيع، إضافة إلى ورود مُحوّلات ومقاييس تابعةٍ إلى شعب الصيانة تمَّ تصليحها وتحويرها خارج الورش من قبل بعض الصيانات ما يجعل التعذُّر على الورش تسلُّمها مُستقبلاً".

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النزاهة تدعو إلى نصب منظومة القراءة الذكية للسيطـرة على الشبكة الكهربائيـة
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