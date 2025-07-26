الأخبار

السوداني: العشائر العراقية هي الداعم الأبرز لقيام الدولة


أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم السبت (26 تموز 2025)،أن العشائر العراقية تمثل الداعم الأبرز لقيام الدولة، مشدداً على أهمية مشاركتها الفاعلة في الانتخابات النيابية المقبلة وفاءً لتضحيات أبنائها.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن "السوداني حضر الحفل الاستذكاري لثورة العشرين، الذي أقيم في مضيف الشيخ قاسم كريم آل علوان، أحد شيوخ عشائر بني حسن في قضاء الكفل بمحافظة بابل، بحضور عدد كبير من شيوخ العشائر والوجهاء وأهالي القضاء".

وأضاف البيان أن "رئيس مجلس الوزراء قدّم شكره لعشائر العراق بمختلف مكوناتها وأطيافها، وللشيخ قاسم كريم آل علوان وعشائر بني حسن، مشيراً إلى أهمية الاستمرار بإحياء ثورة العشرين التي تمثل ولادة حقيقية للدولة العراقية الحديثة، واستذكار الدور الوطني للعشائر في رفض الاستعمار والمطالبة بالاستقلال".

وبيّن أن "السوداني أشاد بدور العشائر في دعم العملية السياسية بعد عام 2003، ومساهمتها الفاعلة في تلبية فتوى الجهاد الكفائي، ومشاركتها مع القوات الأمنية في محاربة الإرهاب وتقديم التضحيات، مؤكداً ضرورة مشاركتها الفاعلة في الانتخابات النيابية المقبلة وفاءً لتلك التضحيات".

وأشار البيان إلى أن "رئيس مجلس الوزراء شدد على أهمية دور العشائر في دعم الدولة وبسط القانون، مؤكداً أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل مرتكزاً أساسياً لبناء دولة قوية ومهابة، ولا يحق لأي جهة أن تحل محل الدولة أو تصادر سلطتها".

وتابع أن "السوداني أكد أن المرجعية الدينية العليا كانت حاضرة في بناء الدولة عبر التوجيهات والنصائح، وأن توصياتها تشكل جزءاً من البرنامج الحكومي، لكونها تمثل أسساً لبناء دولة مستقرة تحافظ على القانون وهيبة الدولة ومؤسساتها".

ولفت إلى أن "رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى الأوضاع في غزة، واصفاً ما يجري بأنه يعكس منتهى الاستهتار بالقوانين الدولية والاستخفاف بالمنظمات الأممية، مشيراً إلى أن الموت هناك بات بسبب الجوع والعطش وليس فقط نتيجة استخدام الأسلحة"، مبيناً أن "العراق يتمسك بسياسة الحكمة، ويوازن بين رفض العدوان والعمل السياسي والقانوني والإعلامي والإغاثي".

وأكد السوداني، وفقاً للبيان، "حرص الحكومة على حماية مصلحة العراق والعراقيين والنأي بالبلاد عن الحروب والصراعات، مشيراً إلى أن البرنامج الحكومي أفرد جانباً مهماً لتلبية احتياجات المواطنين، بالرغم من التركة الثقيلة وسوء التخطيط السابق".

وأوضح أن "العشائر ساندت جهود إنجاز المشاريع الحكومية، وأن الحكومة تتوقع استمرار دعمها في مجالات الزراعة والتجارة والصناعة، مستندة إلى موارد العراق التي تؤهله لتحقيق مستقبل يلبي تطلعات شعبه".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رفض الكشف عن اسمه وعمله.. عراقي يتبرع بـ110 ألف دولار لأهالي غزة
لجنة السوداني الخاصة بفاجعة الكوت توصي بإزالة مبنى "الهايبر ماركت"
بابل تعلن عن توقيتات جديدة تخص دوام الموظفين
التربية تعلن أسماء الطلبة الأوائل على العراق للفرع العلمي
الإطاحة بعصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية في بغداد
النزاهة تدعو إلى نصب منظومة القراءة الذكية للسيطـرة على الشبكة الكهربائيـة
وزارة التعليم العالي تلغي السماح للطلبة الكرد خارج ادارة افليم كردستان بتقديم امتحاناتهم باللغة الكردية
حزب البارزاني يتهم قوى سياسية باستغلال ملف نفط كردستان في الدعايات الانتخابية
السوداني: العشائر العراقية هي الداعم الأبرز لقيام الدولة
11 مدينة عراقية تتصدر قائمة الأعلى حرارة عالمياً ودعوات لتعطيل الدوام - عاجل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك