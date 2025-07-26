السوداني: العشائر العراقية هي الداعم الأبرز لقيام الدولة

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم السبت (26 تموز 2025)،أن العشائر العراقية تمثل الداعم الأبرز لقيام الدولة، مشدداً على أهمية مشاركتها الفاعلة في الانتخابات النيابية المقبلة وفاءً لتضحيات أبنائها.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن "السوداني حضر الحفل الاستذكاري لثورة العشرين، الذي أقيم في مضيف الشيخ قاسم كريم آل علوان، أحد شيوخ عشائر بني حسن في قضاء الكفل بمحافظة بابل، بحضور عدد كبير من شيوخ العشائر والوجهاء وأهالي القضاء".

وأضاف البيان أن "رئيس مجلس الوزراء قدّم شكره لعشائر العراق بمختلف مكوناتها وأطيافها، وللشيخ قاسم كريم آل علوان وعشائر بني حسن، مشيراً إلى أهمية الاستمرار بإحياء ثورة العشرين التي تمثل ولادة حقيقية للدولة العراقية الحديثة، واستذكار الدور الوطني للعشائر في رفض الاستعمار والمطالبة بالاستقلال".

وبيّن أن "السوداني أشاد بدور العشائر في دعم العملية السياسية بعد عام 2003، ومساهمتها الفاعلة في تلبية فتوى الجهاد الكفائي، ومشاركتها مع القوات الأمنية في محاربة الإرهاب وتقديم التضحيات، مؤكداً ضرورة مشاركتها الفاعلة في الانتخابات النيابية المقبلة وفاءً لتلك التضحيات".

وأشار البيان إلى أن "رئيس مجلس الوزراء شدد على أهمية دور العشائر في دعم الدولة وبسط القانون، مؤكداً أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل مرتكزاً أساسياً لبناء دولة قوية ومهابة، ولا يحق لأي جهة أن تحل محل الدولة أو تصادر سلطتها".

وتابع أن "السوداني أكد أن المرجعية الدينية العليا كانت حاضرة في بناء الدولة عبر التوجيهات والنصائح، وأن توصياتها تشكل جزءاً من البرنامج الحكومي، لكونها تمثل أسساً لبناء دولة مستقرة تحافظ على القانون وهيبة الدولة ومؤسساتها".

ولفت إلى أن "رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى الأوضاع في غزة، واصفاً ما يجري بأنه يعكس منتهى الاستهتار بالقوانين الدولية والاستخفاف بالمنظمات الأممية، مشيراً إلى أن الموت هناك بات بسبب الجوع والعطش وليس فقط نتيجة استخدام الأسلحة"، مبيناً أن "العراق يتمسك بسياسة الحكمة، ويوازن بين رفض العدوان والعمل السياسي والقانوني والإعلامي والإغاثي".

وأكد السوداني، وفقاً للبيان، "حرص الحكومة على حماية مصلحة العراق والعراقيين والنأي بالبلاد عن الحروب والصراعات، مشيراً إلى أن البرنامج الحكومي أفرد جانباً مهماً لتلبية احتياجات المواطنين، بالرغم من التركة الثقيلة وسوء التخطيط السابق".

وأوضح أن "العشائر ساندت جهود إنجاز المشاريع الحكومية، وأن الحكومة تتوقع استمرار دعمها في مجالات الزراعة والتجارة والصناعة، مستندة إلى موارد العراق التي تؤهله لتحقيق مستقبل يلبي تطلعات شعبه".