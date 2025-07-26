11 مدينة عراقية تتصدر قائمة الأعلى حرارة عالمياً ودعوات لتعطيل الدوام - عاجل

دعا المتنبئ الجوي علي الجابري، اليوم السبت (26 تموز 2025)، إلى تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد، بسبب الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة التي تجاوزت 51 درجة مئوية في عدد من المناطق، محذراً من تداعيات صحية خطيرة ما لم تُتخذ إجراءات وقائية عاجلة خاصة وانها ستستمر حتى الثلاثاء القادم.

وفي السياق ذاته، كشف المتنبئ الجوي رياض القريشي أن 11 مدينة عراقية تصدّرت قائمة أعلى درجات الحرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب بيانات مواقع أرصاد عالمية، ما يؤشر إلى شدة الموجة الحارة التي تجتاح البلاد حالياً.

ويشهد العراق سنوياً موجات حرّ شديدة خلال شهري تموز وآب، لكن هذا العام يُسجّل ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة في مدن الجنوب والفرات الأوسط، مع تسجيل مستويات تقارب أو تتجاوز 51 مئوية في بعض المناطق مثل الناصرية، العمارة، والديوانية، وفق تقارير الأنواء الجوية.

وتتكرر مطالبات تعطيل الدوام الرسمي من قبل الراصدين الجويين عند ذروة الموجات، خاصة مع ضعف البنى التحتية الكهربائية، وغياب أنظمة التكييف في عدد كبير من المؤسسات والمدارس، ما يجعل استمرار الدوام تحت هذه الظروف "خطراً على الصحة العامة" وفق مختصين.