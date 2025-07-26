مصدر حكومي : السوداني: لم يطلب زيارة واشنطن حتى يتم رفضها

نفى مصدر حكومي، اليوم السبت (26 تموز 2025)، ما تداولته بعض التقارير الإعلامية بشأن وجود رفض أمريكي لزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن.

وقال المصدر، إن "الحديث عن رفض من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة السوداني غير دقيق مطلقًا، كما لم يُقدَّم أصلًا أي طلب رسمي من العراق لزيارة واشنطن خلال الفترة الماضية".

وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن "العلاقات بين الحكومة العراقية وإدارة ترامب تسير بشكل طبيعي، وهناك تواصل مستمر على مستويات متعددة"، مبينًا أن "زيارة السوداني إلى الولايات المتحدة ليست مدرجة ضمن جدول أعماله في الوقت الراهن، وبالتالي لا يمكن الحديث عن رفض مسبق".

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تحدثت في وقت سابق عن رفض أمريكي مزعوم لاستقبال السوداني، على خلفية ملفات سياسية وأمنية عالقة بين الطرفين.