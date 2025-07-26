ميسان تقرر تعطيل الدوام يوم غد بسبب ارتفاع درجات الحرارة

قررت الحكومة المحلية في محافظة ميسان ، اليوم السبت (26 تموز 2025)، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد، بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وذكرت المحافظة في بيان مقتضب أن "قرار تعطيل الدوام جاء حفاظاً على سلامة الموظفين والمواطنين، في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المحافظة".

وتشهد مناطق واسعة من العراق، لا سيما المحافظات الجنوبية موجة حر شديدة تجاوزت فيها درجات الحرارة حاجز الـ50 مئوية، وفقاً لتقارير الأرصاد الجوية.

وفي ظل هذه الظروف، تلجأ الحكومات المحلية في بعض المحافظات إلى إعلان عطلة رسمية لتعطيل الدوام الرسمي، بهدف حماية الموظفين من آثار التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، خاصة في الأماكن التي تفتقر إلى التكييف أو البنية التحتية الملائمة لمواجهة موجات الحر.