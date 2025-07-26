مديرية كهرباء محافظة ميسان تباشر بمد خط خاص لتغذية المواكب الحسينية استعدادًا لزيارة الأربعين

أعلنت مديرية توزيع كهرباء ميسان، اليوم السبت، المباشرة بمد خط خاص لتغذية المواكب الحسينية استعداداً لزيارة الأربعين، حيث ذكر مدير توزيع كهرباء ميسان كرار عبد الحسين محسن للوكالة الرسمية، إنه "تمت المباشرة بأعمال مد خط كهربائي خاص لتغذية المواكب الحسينية والسرادق في مناطق ناحية البتيرة غربي العمارة، وذلك ضمن الخطة الخدمية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".

وأضاف محسن، أن "هذا المشروع يأتي بتوجيه من وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وبإشراف المدير العام للشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب غيث نجم عبيد، وبتنفيذ مباشر من قبل ملاكات فرع ميسان".

كما أوضح محسن، أن "الخط الجديد يهدف إلى تأمين التيار الكهربائي لأكثر من 100 موكب على طريق البتيرة الرابط بين ميسان وذي قار، والذي كان يعاني من ضعف التجهيز في السنوات السابقة".

فيما بيّن محسن، أن "المشروع يتضمن أيضًا مد خط بطول 3 كم مع نصب 68 عمود ضغط عال، وثلاث محولات بسعة 400 ك.ف.أ، إضافة إلى أسلاك ألمنيوم بمقاسات مختلفة ومعدات فنية مساندة"، موضحًا، أن "التنفيذ يجري بإشراف مسؤول مركز صيانة وجباية العمارة الثاني خلدون خيون فرحان، حيث من المؤمل إنجازه خلال خمسة أيام فقط".

كذلك أكد محسن، أن "المشروع يندرج ضمن جهود وزارة الكهرباء في دعم الفعاليات الدينية، وتوفير أفضل الخدمات للزائرين والمواكب، بما يعكس التزام الحكومة بتهيئة البنية التحتية لموسم الأربعين"، مشيرًا إلى، أن "المتابعة المباشرة من إدارة الفرع ساهمت في تجاوز التحديات وتسريع وتيرة العمل، لضمان إنجاز المشروع في الوقت المحدد وبكفاءة عالية".