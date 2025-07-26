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رابطة شركات السفر والسياحة تبحث مواجهة التحديات وترشيح لجان دائمة


 

عقدت شركات السفر والسياحة في العراق، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا لمناقشة وطرح أهم المواضيع والمعوقات وترشيح لجان دائمة، بحضور رئيسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في البرلمان سميعة غلاب، إذ ذكر بيان للرابطة، أن "رابطة شركات السفر والسياحة في العراق عقدت في مقرها في العاصمة بغداد اجتماع الهيئة العامة للرابطة بحضور رئيسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في البرلمان سميعة غلاب؛ لمناقشة وطرح أهم المواضيع والمعوقات التي تواجه عمل شركات السفر والسياحة وطرحها أمام رئيس اللجنة البرلمانية؛ بهدف طرحها أمام الجهات المختصة في المؤسسة التشريعية والتنفيذية".

كما أكدت غلاب، أن "حضور اجتماع الهيئة العامة للرابطة يهدف إلى الوقوف على أهم المشاكل والمعوقات من خلال الاستماع بشكل ميداني وتشخيص أدق التفاصيل؛ لطرحها أمام اللجنة المختصة في مجلس النواب والعمل على تغيير ما يمكن تغييره من أجل وضع الحلول التي تتعامل مع ما تتطلبه المرحلة".

بدوره، قال رئيس رابطة شركات السفر والسياحة في العراق حيدر عامر الدجيلي: إن "اجتماع الهيئة العامة اليوم حدد عددًا من المواضيع المهمة، وبحضور رئيسة لجنة الثقافة والسياحة والآثار البرلمانية، من أجل طرح أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل شركات السفر والسياحة".

كما أوضح الدجيلي، أن "الاجتماع تطرق إلى الكثير من تفاصيل المواضيع التي تخص عمل الشركات والسياحة، والتي تعمل الهيئة الإدارية للرابطة من أجل معالجتها وتذليلها من خلال التواصل مع الجهات ذات العلاقة، وأهمها ترشيح وانتخاب أعضاء اللجان الدائمة في الرابطة، والتي تعتبر الركيزة الأساسية في تطوير عمل الشركات".

فيما لفت إلى، أن "أهداف الهيئة الإدارية هي فتح آفاق التعاون ومشاركة الرأي مع جميع أعضاء الهيئة العامة في الرابطة".

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رابطة شركات السفر والسياحة تبحث مواجهة التحديات وترشيح لجان دائمة
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