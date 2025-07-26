وزارة الصحة: تسليم رفات 20 شهيداً من ضحايا مجزرة سجن بادوش بعد إتمام المطابقة الوراثية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسليم رفات 20 شهيداً ضمن الوجبة الرابعة من شهداء مجزرة سجن بادوش، الذين قتلتهم عصابات داعش الإرهابية العام 2014 في محافظة نينوى، إلى ذويهم، حيث ذكر رديف مسؤول وحدة قاعدة البيانات الفنية في قسم المقابر الجماعية بدائرة الطب العدلي، أحمد منعم للوكالة الرسمية، إن "رفات شهداء مجزرة سجن بادوش تم تسليمها إلى أقسام الطبابة العدلية في المحافظات، بحسب محل سكن ذوي الشهيد، حيث سيتم في محافظة بغداد تسليم رفات 7 شهداء، وفي محافظة بابل 5 شهداء، وفي محافظة صلاح الدين 2 شهيد، وفي محافظة البصرة أيضاً 2 شهيد، وفي كل من محافظات النجف الأشرف، كربلاء المقدسة، ذي قار، وديالى شهيد واحد لكل محافظة".

وأضاف أن "هذه الوجبة هي الرابعة من حيث المطابقة، وتضم 20 شهيداً، ليصبح العدد الكلي الذي تم تسليمه حتى الآن 171 شهيداً، وسيتم تسليم الرفات إلى ذويهم حسب أماكن سكناهم، من خلال أقسام الطبابة العدلية في المحافظات".

فيما شددت وزارة الصحة على "استمرار العمل الفني والإنساني في هذا الملف، حيث يجري التحضير لإعلان دفعات جديدة قريبًا، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى إغلاق ملف مجزرة سجن بادوش بالكامل، وضمان حقوق ذوي الضحايا وإنصافهم".

كما أكدت الوزارة، أنه "جرى تسليم رفات الشهداء بتسهيلات خاصة، تضمنت إيصال الجثامين إلى محافظات سكن ذويهم، وهي: بغداد، النجف الأشرف، بابل، كربلاء المقدسة، ذي قار، صلاح الدين، البصرة".