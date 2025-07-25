الفياض يؤكد استمرار الهيئة في دعم وتعزيز القدرات اللوجستية لألوية الحشد الشعبي

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض استمرار الهيئة في دعم وتعزيز القدرات اللوجستية لألوية الحشد الشعبي .

وذكر بيان لاعلام هيئة الحشد الشعبي،أن الفياض افتتح ، اليوم الجمعة، المقر الجديد للواء 75 للحشد في ناحية ربيعة بمحافظة نينوى".

وأشار الفياض خلال مراسم الافتتاح، إلى أهمية هذا المقر في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، مؤكدًا استمرار الهيئة في دعم وتعزيز القدرات اللوجستية لألوية الحشد الشعبي، بما يضمن الحفاظ على المنجزات الأمنية ومواجهة التحديات، لاسيما في المناطق الحدودية والصحراوية"