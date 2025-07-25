الأخبار

الحشد الشعبي يتصدى لطائرة مسيرة قرب مقره في القصور الرئاسية بالبصرة


أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (25 تموز 2025)، بأن قوات الحشد الشعبي تصدت لطائرة مسيرة مجهولة كانت تحلق فوق أحد مقراته في محافظة البصرة، فيما أصدرت قيادة الشرطة توضيحًا بشأن أصوات الرمي التي سُمعَت في المنطقة.

وقال المصدر "، إن "منظومات الدفاع التابعة للحشد الشعبي رصدت طائرة مسيرة كانت تحوم فوق مقره ضمن مجمع القصور الرئاسية في البصرة"، مشيرًا إلى أن "القوات تعاملت معها وتمت معالجتها دفاعيًا".

وبالتزامن مع ذلك، أصدرت قيادة شرطة البصرة توضيحًا قالت فيه إن "صوت الرماية الذي سُمع في محيط القصور الرئاسية ناتج عن عملية التصدي الدفاعي لطائرة مسيرة مجهولة المصدر"، مؤكدة أن "القوات المختصة تعاملت معها بنجاح".

وأضافت القيادة في بيان  أن "الوضع تحت السيطرة ولا يوجد ما يدعو للقلق"، داعية المواطنين إلى "عدم تداول الإشاعات والاعتماد فقط على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفياض يؤكد استمرار الهيئة في دعم وتعزيز القدرات اللوجستية لألوية الحشد الشعبي
وزير النقل يوجه بالتحقيق بشأن تأخر رحلة الخطوط الجوية من القاهرة إلى بغداد
الحشد الشعبي يتصدى لطائرة مسيرة قرب مقره في القصور الرئاسية بالبصرة
"ضابط الاكشن" يعود مرة اخرى ... علي شياع يتهم محافظ البصرة بـ"التخابر وتهريب الآثار"
تربية البصرة تنفي الأنباء بشأن خروقات في ملف 38 ألف درجة وظيفية
المشهداني لغوتيريش متسائلا: ما سر هذا الصمت المطبق على جريمة ابادة شعب غزة
وزارة الاتصالات تنفي قطع الإنترنت لساعات يومياً
تصاعد الرفض الشعبي لاتفاقية خور عبد الله.. احتجاجات في البصرة وبابل
النزاهة تضبط 6 متهمين في محافظة نينوى بتهم الاختلاس ومخالفة الواجبات الوظيفية
وزير الداخلية يؤكد عدم التهاون مع أية مخالفة تستهدف إجراءات السلامة للمواطنين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك