الحشد الشعبي يتصدى لطائرة مسيرة قرب مقره في القصور الرئاسية بالبصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (25 تموز 2025)، بأن قوات الحشد الشعبي تصدت لطائرة مسيرة مجهولة كانت تحلق فوق أحد مقراته في محافظة البصرة، فيما أصدرت قيادة الشرطة توضيحًا بشأن أصوات الرمي التي سُمعَت في المنطقة.

وقال المصدر "، إن "منظومات الدفاع التابعة للحشد الشعبي رصدت طائرة مسيرة كانت تحوم فوق مقره ضمن مجمع القصور الرئاسية في البصرة"، مشيرًا إلى أن "القوات تعاملت معها وتمت معالجتها دفاعيًا".

وبالتزامن مع ذلك، أصدرت قيادة شرطة البصرة توضيحًا قالت فيه إن "صوت الرماية الذي سُمع في محيط القصور الرئاسية ناتج عن عملية التصدي الدفاعي لطائرة مسيرة مجهولة المصدر"، مؤكدة أن "القوات المختصة تعاملت معها بنجاح".

وأضافت القيادة في بيان أن "الوضع تحت السيطرة ولا يوجد ما يدعو للقلق"، داعية المواطنين إلى "عدم تداول الإشاعات والاعتماد فقط على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات".