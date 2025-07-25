"ضابط الاكشن" يعود مرة اخرى ... علي شياع يتهم محافظ البصرة بـ"التخابر وتهريب الآثار"

أثار الضابط المتقاعد علي شياع، المعروف بمداخلاته المثيرة للجدل على منصات التواصل، جدلًا واسعًا بعد أن وجّه اتهامات مباشرة لمحافظ البصرة، تضمنت الإشارة إلى وجود قيد جنائي بحقه، وتلميحات عن "تخابر وتهريب آثار"، وفق تعبيره.

وقال شياع بصفحته الرسمية على فيسبوك، "، مخاطبًا المحافظ: "جنابك أيضًا محكوم ولديك قيد جنائي، ويُشاع أيضًا أنك متهم بالتخابر وتهريب الآثار، وهذا لا يمنع أنك قد تكون قد تبت واستقمت، فالسجن تهذيب وإصلاح".

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة، إذ اعتبرها بعض المراقبين محاولة متكررة من شياع للظهور الإعلامي و"طلبًا للشهرة عبر أسلوب غير مسؤول"، فيما طالب آخرون الجهات المختصة بالتعامل مع الاتهامات إن وُجدت مستندات واضحة تدعمها.

ولم يصدر عن مكتب محافظ البصرة أي رد رسمي على تصريحات شياع حتى لحظة نشر الخبر، في حين تباينت التعليقات عبر المنصات بين من انتقد أسلوب الخطاب، ومن دعا إلى التحقق من الادعاءات ضمن السياقات القانونية المعتمدة.