تربية البصرة تنفي الأنباء بشأن خروقات في ملف 38 ألف درجة وظيفية

نفت المديرية العامة لتربية البصرة، اليوم الجمعة (25 تموز 2025)، الأنباء بشأن "خروقات" في ملف 38 ألف درجة وظيفية في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان أن "أحد الأشخاص قد نشر بصمة صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي يدعي بأن هناك إضافات للتعيين ضمن ملف 38 ألف درجة ويتهم المديرية كذبًا وبهتانًا في محاولة للتشويش وتزييف الحقائق".

وأكدت المديرية بحسب البيان، أن "هذا الملف قد تم إغلاقه وجرى تنسيب المشمولين فيه حسب الاستحقاق، ومن لديه أي دلائل حول خروقات عليه تقديمها إلى الجهات الرقابية، دون مثل هذه المحاولات المجانية البائسة لخلط الأوراق".