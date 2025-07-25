وزارة الاتصالات تنفي قطع الإنترنت لساعات يومياً

نفت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، (25 تموز 2025)، قطع خدمة الإنترنت يومياً من الساعة 12 (منتصف الليل) وحتى السادسة صباحاً.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "ما يتم تداوله عبر المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قطع خدمة الإنترنت يومياً من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتى السادسة صباحاً، هي أخبار غير موثوقة ولا أساس لها من الصحة".

ودعت "المواطنين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كافة إلى توخي الدقة والمسؤولية في نقل المعلومات والرجوع إلى مصادرها الأصلية وقنواتها الرسمية والصفحات الالكترونية التابعة للوزارة قبل تداول أي خبر حفاظاً على المصداقية ودعم الانسياق وراء المعلومات المضللة".