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وزير الداخلية يؤكد عدم التهاون مع أية مخالفة تستهدف إجراءات السلامة للمواطنين


 اكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري عدم التهاون مع أية مخالفة تستهدف إجراءات السلامة للمواطنين.

وذكر بيان لوزارة الداخلية أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تفقد، اليوم مراكز الدفاع المدني في واسط يرافقه قائد شرطة المحافظة ومدير عام الدفاع المدني".

وأضاف، أن "الزيارة شملت متابعة عمل جميع هذه المراكز والواجبات المكلفة بها في مناطق المحافظة كافة، إذ تم الوقوف على بعض المعضلات ومعالجتها آنياً".

واوضح ان الشمري "عقد اجتماعا لمناقشة جاهزية مراكز الدفاع المدني واحتياجاتها، موجهاً بتعزيز هذه المراكز بآليات وعجلات ومعدات الحديثة والموارد البشرية وكل ما يسهم في إنجاح عملها وتوفير جميع الإمكانات".

وأكد الوزير على "جملة من التوصيات المهمة في مقدمتها عدم التهاون مع أية مخالفة وتشديد الرقابة ومتابعة إجراءات السلامة والوقاية وعدم السماح بافتتاح أية بناية لا تتوافر فيها شروط السلامة والأمان مع ضرورة رد الفعل الفوري وسرعة الاستجابة خلال الحوادث لتقليل نسبة الخسائر"

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وزير الداخلية يؤكد عدم التهاون مع أية مخالفة تستهدف إجراءات السلامة للمواطنين
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