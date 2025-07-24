العراق يعلن تضامنه مع حكومة وشعب روسيا بحادث تحطم طائرة الركاب

اعرب العراق عن تضامنه مع حكومة وشعب روسيا الاتحادية بحادث تحطم طائرة الركاب .

وقالت وزارة الخارجية في بيان :" ان العراق يعرب عن تضامنه مع حكومة وشعب روسيا الاتحادية، على خلفية حادث تحطم طائرة الركاب من طراز "أن-24" في منطقة تيندا بمقاطعة امور في الشرق الاقصى الروسي، الذي اسفر عن مصرع جميع الركاب".

وتقدّمت الوزارة، في بيان ، بخالص التعازي والمواساة الى اسر الضحايا والشعب الروسي، معربة عن وقوف العراق الى جانب روسيا في هذا الظرف الاليم.

وفي وقت سابق ، اليوم الخميس )، اعلنت خدمات الطوارئ الروسية، عن فقدان الاتصال بطائرة ركاب "أن-24" في منطقة أمور، وعلى متنها 49 شخصا.

ووفق خدمة الطوارئ في المنطقة، انطلقت فرق الإنقاذ إلى منطقة تيندينسكي في منطقة أمور للبحث عن الطائرة المفقودة.

وقال مصدر لوكالة "تاس" إن "طائرة شركة أنغارا من طراز أن-24 لم تتمكن من الاتصال بنقطة المراقبة على بُعد كيلومترات قليلة من مطار تيندا". وكان على متنها 40 راكبًا، بينهم طفلان، و6 من أفراد الطاقم.