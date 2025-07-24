وزير الداخلية يبحث مع قائد ورئيس بعثتي الناتو والاتحاد الاوروبي تعزيز التعاون بمجال التدريب

التقى وزير الداخلية عبد الامير الشمري ، اليوم الخميس، قائد مهمة بعثة حلف الناتو في العراق ، اللواء كريستوف هينتري، ورئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق اندرس فيباري، والوفد المرافق لهما .

وذكر بيان لمكتب الوزير ، انه :" جرى خلال اللقاء بحث جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها تعزيز آفاق التعاون والتنسيق في المجالات التدريبية ".

كما تم التأكيد على تحقيق الاهداف الستراتيجية لوزارة الداخلية، التي جرى الاتفاق عليها من قبل الجانبين المتعلقة ببناء القدرات وتطوير الامكانات.