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السوداني يفتتح وحدة الغاز الجاف ضمن مشروع معمل البصرة


افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (24 تموز 2025)، وحدة الغاز الجاف ضمن مشروع معمل البصرة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يفتتح وحدة الغاز الجاف ضمن مشروع معمل البصرة لتسييل الغاز الطبيعي التابع لشركة غاز البصرة بطاقة تصميمية 200 مليون قدم مكعب يومياً".

وكان قد وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس إلى محافظة البصرة لافتتاح وإطلاق الأعمال التنفيذية لعدد من المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الحركة الاقتصادية في المحافظة.

وأطلق السوداني، وفقا لبيان صادر عن مكتبه،، الأعمال التنفيذية في مشروع الطريق الحلقي بمحافظة البصرة، الذي يمتد على طول 89 كيلومترًا.

كما افتتح السوداني، بحسب البيان، الجسر المعلق في البصرة، وهو مشروع استراتيجي يربط بين طريق المطار السريع والمدينة الرياضية في المحافظة، الذي سيساعد على تحسين الربط بين المناطق الحيوية، مما يعزز من انسيابية حركة المرور ويدعم القطاع الرياضي والسياحي في البصرة.

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