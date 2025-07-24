الصحة تنفي حدوث حريق داخل مقر الوزارة: تمرين إخلاء

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الخميس (24 تموز 2025)، توضيحاً بشأن ما أشيع عن حدوث حريق في مبناها.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تسجيل صوتي، إن "لا صحة لاندلاع حريق في مبنى الوزارة".

وأضاف، أن "ما حدث هو مجرد تمرين إخلاء وهمي"، مبينا أن "وزير الصحة اشرف على ممارسة إخلاء منتسبي الوزارة في حالات الطوارئ".

وأظهرت وثيقة عن وزارة الصحة أنه "تم تحديد إخلاء وهمي لدوائر الوزارة في الساحة الواحدة ظهرا من اليوم الخميس وذلك بعد خروج الموظفين لمنازلهم".