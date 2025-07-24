وزير التربية يُمهل المؤسسات الأهلية 60 يوماً لإزالة "السندويج بنل"

أعلن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس (24 تموز 2025)، منح المؤسسات الأهلية مهلة 60 يوماً لإزالة ألواح "السندويج بنل" أو أي مادة سريعة الاشتعال من الأبنية المدرسية، مؤكداً إغلاق المؤسسة المخالفة للتعليمات.

وذكرت وزارة التربية في بيان أنه "حفاظًا على سلامة التلاميذ والملاكات التربوية، أمهل وزير التربية جميع المؤسسات التعليمية الأهلية مدة أقصاها (60) يومًا لرفع ألواح "السندويج بنل" او أي مادة سريعة للاشتعال من الأبنية المدرسية، عقب تكرار حوادث الحرائق المرتبطة بهذا النوع من المواد الإنشائية".

كما وجّه الجبوري حسب البيان، بتشكيل لجان متابعة عاجلة من المديرية العامة للتعليم العام، تتولى الإشراف على عملية الإزالة، ورصد مدى التزام المدارس بالتعليمات، مع إصدار أوامر غلق بحق المؤسسات المخالفة للتعليمات.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تعد من الخطوات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية لتعزيز الثقة بالمنظومة التعليمية وتوفير بيئة مدرسية آمنة، تحمي المجتمع التربوي من الحوادث الطارئة.