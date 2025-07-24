الأخبار

وزير التربية يُمهل المؤسسات الأهلية 60 يوماً لإزالة "السندويج بنل"


أعلن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس (24 تموز 2025)، منح المؤسسات الأهلية مهلة 60 يوماً لإزالة ألواح "السندويج بنل" أو أي مادة سريعة الاشتعال من الأبنية المدرسية، مؤكداً إغلاق المؤسسة المخالفة للتعليمات.

وذكرت وزارة التربية في بيان أنه "حفاظًا على سلامة التلاميذ والملاكات التربوية، أمهل وزير التربية جميع المؤسسات التعليمية الأهلية مدة أقصاها (60) يومًا لرفع ألواح "السندويج بنل" او أي مادة سريعة للاشتعال من الأبنية المدرسية، عقب تكرار حوادث الحرائق المرتبطة بهذا النوع من المواد الإنشائية".

كما وجّه الجبوري حسب البيان، بتشكيل لجان متابعة عاجلة من المديرية العامة للتعليم العام، تتولى الإشراف على عملية الإزالة، ورصد مدى التزام المدارس بالتعليمات، مع إصدار أوامر غلق بحق المؤسسات المخالفة للتعليمات.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تعد من الخطوات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية لتعزيز الثقة بالمنظومة التعليمية وتوفير بيئة مدرسية آمنة، تحمي المجتمع التربوي من الحوادث الطارئة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ همام حمودي للسفير الاسترالي: الحشد الشعبي نقطة توازن واستقرار
السوداني يفتتح وحدة الغاز الجاف ضمن مشروع معمل البصرة
وكالة الاستخبارات: القبض على مهرب قطع أثرية في محافظة ديالى
الصحة تنفي حدوث حريق داخل مقر الوزارة: تمرين إخلاء
مقتل شاب وإصابة آخر بمشاجرة اثر خلاف شخصي شرقي الكوت
وزير الداخلية يؤكد على تضافر الجهود لتطبيق معايير السلامة وإغلاق الأماكن المخالفة
وزير التربية يُمهل المؤسسات الأهلية 60 يوماً لإزالة "السندويج بنل"
فترة التنفيذ 3 سنوات السوداني: حكومتنا وضعت مشروع محطة تحلية مياه البحر من سلم أولوياتها
وزير الصحة: ماضون بإجراءات مستشفى الكريعات ووجهنا بافتتاح ردهة طوارئ بناحية الرشيد
القوات الأمنية تقتل مطلوبا وتعتقل اثنين في عملية أمنية بميسان
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك