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فترة التنفيذ 3 سنوات السوداني: حكومتنا وضعت مشروع محطة تحلية مياه البحر من سلم أولوياتها


أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (24 تموز 2025)، أن الحكومة وضعت مشروع تحلية مياه البحر في سلم الأولويات الخدمية، كونه يمثل حلاً مستداماً وجذرياً.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "السوداني أطلق، اليوم الخميس خلال زيارته الى محافظة البصرة، الأعمال التنفيذية لمشروع تحلية مياه البحر الاستراتيجي قرب ميناء الفاو الكبير، وبطاقة إجمالية قدرها ( 1 ) مليون م3/ يوم".

وأشار رئيس الوزراء حسب البيان، الى الجهود التي خلصت الى إطلاق المشروع الذي يعد الأكبر والأحدث من نوعه في المنطقة، في ظل الشحّ الدائم في مياه الامطار وتراجع الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات، إذ سيكون اللجوء الى مشاريع التحلية هو الحل الدائم لخدمة أهالي البصرة.

وقال السوداني على هامش الافتتاح، إن "المشروع تناقل بين الوزارات والحكومات، وتأخر الى أن جرى تهيئة مستلزمات نجاحه واستمراره، وتم نقله من وزارة الاعمار والإسكان الى محافظة البصرة، لينطلق انطلاقة حقيقية".

وأضاف أن المشروع ينفذ من قبل مجموعة الرضا، وشركة باور تشاينا، وهي شركة ذات خبرة تكنولوجية عالية ومتقدمة في هذا المجال، مبيناً انه خلال فترة تنفيذ المشروع، ستكون هناك محطات تحلية صغيرة في أنحاء المحافظة لتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب.

وأوضح أن الحكومة الاتحادية ستوفر الموارد والامكانيات، لتقديم الخدمات الى أبناء المحافظة وتوليد فرص العمل والاستقرار المعيشي.

يذكر أن مشروع تحلية مياه البحر سيخدم أكثر من 4 ملايين نسمة في البصرة، وهو يشتمل على 3 خطوط متوازية للتحلية، سعة 335 م3/ يوم لكل منها، وإمكانية للتوسع المستقبلي، ضمن محطة المعالجة الرئيسية بالتناضح العكسي/RO، و12 خزان مياه موقعياً تتسع لـ ( 1) مليون م3، إضافة الى الترابط مع 9 محطات للتوزيع والخزانات في عموم المحافظة، وتتصل بها عبر شبكة أنابيب تبلغ 240 كيلومتر ، مع بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية للمشروع سعة 300 MW، كما سيؤمن المشروع قرابة 3500 فرصة عمل لأهالي المحافظة.

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فترة التنفيذ 3 سنوات السوداني: حكومتنا وضعت مشروع محطة تحلية مياه البحر من سلم أولوياتها
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