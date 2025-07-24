وزير الصحة: ماضون بإجراءات مستشفى الكريعات ووجهنا بافتتاح ردهة طوارئ بناحية الرشيد

أكد وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم الخميس (24 تموز 2025)، مضي الوزارة بإجراءات مشروع مستشفى الكريعات، فيما أشار الى أنه تم توجيه دائرة صحة الكرخ بافتتاح ردهة طوارئ بناحية الرشيد.

وقال الوزير في تصريح إنه "بناء على موافقة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، نحن ماضون بإجراءات مشروع مستشفى الكريعات".

وأوضح، أنه "وجهنا دائرة صحة الكرخ بافتتاح ردهة الطوارئ في ناحية الرشيد كون المستوصف بحاجة إليها، بحسب مناشدة المواطنين"، مشيرا الى أن "المشروع محسوم، ويتطلب فقط بعض الوقت لإنجازه".