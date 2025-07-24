القوات الأمنية تقتل مطلوبا وتعتقل اثنين في عملية أمنية بميسان

أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس (24 تموز 2025)، بأن القوات الأمنية نفّذت عملية نوعية ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات ميسان، أسفرت عن مقتل أحد المطلوبين وإصابة اثنين آخرين تم إلقاء القبض عليهما.

وقال المصدر إن "القوات الأمنية تمكنت، خلال عملية نفذتها في منطقة الهدّام، من قتل أحد المطلوبين للقضاء، فيما أصيب اثنان آخران جرى اعتقالهما وضبط الأسلحة التي كانت بحوزتهما".

وأضاف المصدر أن "العملية تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها قيادة العمليات لفرض الأمن والاستقرار في محافظة ميسان وملاحقة الخارجين عن القانون".