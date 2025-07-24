لتخفيف الزخم المروري عمليات بغداد تفتح طريق تل الدير - هور الباشا أمام عجلات الحمل الكبيرة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (24 تموز 2025)، عن مباشرتها بفتح الطريق الرابط "منطقة تل الدير بمنطقة هور الباشا" باتجاه العاصمة امام عجلات الحمل الكبيرة.

وذكرت القيادة في بيان، أنه "بهدف تخفيف الزخم المروري، ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتقليل معاناتهم، تستمر اللجنة المكلفة بفتح الطرق ورفع الكتل الكونكريتية"،

مشيرة الى أنه "تمت المباشرة بفتح الطريق المغلق الرابط (منطقة تل الدير بمنطقة هور الباشا) باتجاه العاصمة امام عجلات الحمل الكبيرة والحيلولة دون تكدسها في قضاء الطارمية شمالي العاصمة، بعد تقييمه من الجانبين الأمني والخدمي".

وأضاف البيان، أن "ذلك يأتي بأشراف مباشر من اللواء الركن قائد فرقة المشاة السادسة"، منوها على، أن "فرق دوائر/البلدية باشرت بأعمال التنظيف ورفع النفايات من الطريق لتهيئته لحركة سير العجلات والمواطنين".