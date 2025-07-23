مواطنون بالزبير يناشدون وزير الداخلية: رشاوى علنية وفوضى مرورية بسبب "سيارات الأدوات"

ناشد مواطنون في قضاء الزبير غرب محافظة البصرة، اليوم الأربعاء (23 تموز 2025)، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لإعادة النظر في قسم المرور الموجود بالقضاء، وذلك بسبب تفشي ظاهرة الرشاوى وانتشار "سيارات الأدوات" بشكل واسع.

وقال مواطنون لـ"بغداد اليوم"، إن قضاء الزبير يعاني من فوضى مرورية عارمة نتيجة انتشار سيارات "الأدوات" التي تسير بدون أرقام تسجيل أو أوليات رسمية. وأوضحوا أن عناصر المرور، وخاصة المتعاقدين الجدد منهم، يشكون من أن جهودهم في ضبط المركبات المخالفة تُلغى.

ويعزو المواطنون ذلك إلى وجود علاقات بين مدير القسم وبعض الشخصيات المتورطة في تجارة هذه السيارات، فضلاً عن شخصيات حزبية تستخدمها علناً.

وأكد مواطنون في الزبير أنهم قدموا شكاواهم لمدير قسم مرور الزبير، العميد حسين الخفاجي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه لم يتفاعل مع هذه الشكاوى.

وفي العام 2019 ألقت قوة أمنية القبض على أحد أبرز مهربي هذا النوع من السيارات، ويدعى "البهبهان"، في عملية نوعية داخل مدينة الزبير، وضُبطت بحوزته 6 سيارات من نوع "تويوتا كراون" تُعرف محليًا بسيارات "الجنون"، تم تهريبها بطريقة غير قانونية.

وبحسب مصادر أمنية آنذاك، فإن هذه السيارات كانت تُهرّب داخل حاويات مغلقة، وغالبًا ما تكون دون سنة الصنع المسموح بدخولها إلى العراق، ويتم لاحقًا تسجيلها بلوحات مرورية في إقليم كردستان مقابل مبالغ مالية تصل إلى 2000 دولار للسيارة الواحدة.

ويُقبل عدد كبير من المواطنين على هذا النوع من السيارات بسبب متانتها العالية وسعرها المنخفض مقارنة بالمركبات الرسمية، ما شجّع على التوسع في تهريبها وتداولها داخل الزبير والبصرة عمومًا.