ميسان تنتصر لغزة.. وقفة احتجاجية حاشدة تندد بالحصار وتصف ما يجري بـ"الإبادة المزدوجة"

شهدت مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، اليوم الأربعاء (23 تموز 2025)، وقفة احتجاجية حاشدة، شارك فيها العشرات من الشخصيات العشائرية والنخب الثقافية من مختلف المكونات، تعبيرًا عن تضامنهم مع أهالي قطاع غزة.

وبحسب مصدر صحفي، رفع المشاركون في الوقفة، التي نُظمت وسط المدينة، شعارات تندد بما وصفوه بـ"حرب إبادة وتجويع مزدوجة" يشنها الكيان الصهيوني ضد المدنيين في القطاع، مؤكدين أن ما يجري يُعد جريمة إنسانية تستدعي وقفة ضمير عالمية.

وطالب المحتجون المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك العاجل لرفع الحصار المفروض على غزة، مشيرين إلى أن السكان "يموتون جوعًا"، في ظل تدهور كارثي للوضع الإنساني، وانقطاع الإمدادات الأساسية، وغياب أي ممرات آمنة للغذاء والدواء.

وأكد المشاركون دعمهم لـ"صمود الشعب الفلسطيني"، داعين إلى تحرّك عربي وإسلامي فاعل يتجاوز البيانات والتصريحات، ويُترجم الغضب الشعبي إلى مواقف عملية توقف ما وصفوه بـ"المجزرة اليومية بحق الأبرياء في غزة".