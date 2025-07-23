بالوثيقة.. مجلس النواب يشكل لجنة تحقيق جديدة بفاجعة الكوت

قرر مجلس النواب، تشكيل لجنة تحقيق جديدة بفاجعة حادث الحريق في مدينة الكوت الأسبوع الماضي وراح ضحيته العشرات من الأشخاص بينهم نساء وأطفال.

ووفق أمر نيابي اليوم الاربعاء (23 تموز 2025)، فان اللجنة ستكون "برئاسة النائب كريم عليوي المحمداوي رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية وعضوية جميع أعضاء المجلس الممثلين عن المحافظة".

وكان مجلس النواب قد عقد الاثنين الماضي جلسة استثنائية بشأن حادثة حريق الكوت في محافظة واسط، وأعلن النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي خلال ترأسه جانبا من الجلسة عن تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق" مشددا على "عدم التهاون عن محاسبة أي مسؤول يثبت تورطه او تقصيره بحريق الكوت".

وفي أحدث تطورات حادث الحريق قدم محافظ واسط محمد جميل المياحي، استقالته الى مجلس المحافظة الذي قبلها في جلسته اليوم وصوت خلالها أيضاً على انتخاب هادي مجيد كزار محافظاً لواسط خلفاً للمستقيل المياحي.