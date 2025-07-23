مجلس محافظة بغداد يُلغي استجواب رئيسه عمار الحمداني

ألغى مجلس محافظة بغداد جلسة استجواب رئيس المجلس، عمار فرحان الحمداني، بعد أن تعذر عقدها بسبب عدم اكتمال العدد المطلوب من أعضاء المجلس المؤيدين للاستجواب.

جاء هذا الإلغاء، وفقاً لمذكرة داخلية صادرة عن مكتب نائب رئيس مجلس محافظة بغداد، بعد سحب عدد من أعضاء المجلس لتواقيعهم التي كانت قد قدمت طلباً للاستجواب في وقت سابق.

ويشير القرار إلى أن عدم تحقق العدد اللازم لاستمرار إجراءات الاستجواب قد حال دون المضي قدماً في الجلسة المخصصة لذلك.