محافظ واسط محمد جميل المياحي يعلن استقالته

أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي ، اليوم الأربعاء (23 تموز 2025)، تقديم استقالته من منصبه، مؤكداً أن مجلس المحافظة وافق على الاستقالة.

وقال المياحي في بيان "أهلنا الطيبين، عوائل الشهداء الأبرار، إكراماً لدماء الشهداء كونهم يحتاجون لموقف يضمد جزءا من جراحهم الأليمة، ووفاء لهم ولأهالي هذه المحافظة التي خدمتها بعيوني وعرق جبيني، ولم أدخر جهداً بأي لحظة من خدمتي، وبكل فخر أعلن تقديم استقالتي لمجلس محافظة واسط وتم قبولها من قبل مجلس المحافظة".

وفي ذات السياق أحال مجلس الوزراء، امس الثلاثاء (22 تموز 2025)، محافظ واسط بصفته رئيس لجنة الدفاع المدني في المحافظة وأعضاء اللجنة المذكورة إلى التحقيق لكشف المسؤولية ومعرفة أسباب التقصير في فاجعة حريق الكوت.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "نتائج لجنة التحقيق الخاصة بفاجعة الكوت تضمنت إحالة محافظ واسط محمد جميل المياحي بصفته رئيس لجنة الدفاع المدني في المحافظة وأعضاء اللجنة المذكورة إلى التحقيق لكشف المسؤولية ومعرفة أسباب التقصير".

وشهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط، الأربعاء الماضي، اندلاع حريق مروّع داخل "الهايبر ماركت"، وأسفر عن مصرع نحو 70 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، بحسب مديرية الدفاع المدني، فيما أعلنت الحكومة المحلية الحداد ثلاثة أيام على أرواح فاجعة الحريق.