الحكومة العراقية تعرب عن إدانتها واستنكارها للحصار الوحشي المستمر ضد غزة

أعربت الحكومة العراقية ، اليوم الأربعاء (23 تموز 2025)، عن إدانتها واستنكارها للحصار الوحشي المستمر الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة، والذي يأتي ضمن سياسة ممنهجة ولا إنسانية بتجويع المواطنين المنكوبين من أهلنا الفلسطينيين.

وذكر بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي أن "مشاهد الأطفال الجياع الذين يقفون في طوابير من أجل الحصول على ما يسد رمقهم، وصور النساء والرجال الذين يتدافعون أمام شاحنات المساعدات الشحيحة، التي صارت مصائد قتل تستعملها قوات الاحتلال، تعبر عن ممارسات لا أخلاقية بشعة، تستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لرفع الحصار وإدخال مواد الإغاثة للمنكوبين".

وأضاف البيان أن "الدول الكبرى والمنظمات والمؤسسات الدولية باتت اليوم أمام اختبار حقيقي في تعزيز سيادة القانون، وإدامة السلام والدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته".

ودعت الحكومة العراقية إلى "إيقاف سياسة التجويع ضد أهل غزة، وأن يضغط المعنيون على ساسة الكيان الصهيوني من أجل السماح بدخول المواد الإغاثية بشكل عاجل لأهالي غزة".