جنايات الكرخ: السجن المؤبد لمدان بالترويج للكيان الصهيوني

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد بحق مدان عن جريمة الترويج للكيان الصهيوني على صفحات التواصل الاجتماعي، إذ ذكر إعلام مجلس القضاء في بيان له، انه "أقدم المدان بالترويج لأفكار وسلوكيات الكيان الصهيوني من خلال نشره على صحفة الفيس بوك ودعمه للتطبيع عن طريق نشر صور ومقاطع فيديو، كما ضبط في منزله كتب وصحف باللغة العبري".

كما ذكر البيان، انه "صدر الحكم بحقه وفقا لاحكام المادة 7 من قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة 2022".