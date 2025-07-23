حالة الطقس: محافظتان تسجلان نصف درجة الغليان غداً

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تسجيل محافظتين نصف درجة الغليان غداً، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً وحاراً مع ظهور السحب في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس، كالتالي: بغداد وكربلاء المقدسة وبابل والأنبار وكركوك ونينوى وأربيل والسليمانية 47، النجف الأشرف والديوانية وواسط 48، ميسان والبصرة 50".

وأضاف، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس صحواً وحاراً، كما تظهر بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

كما ذكر أن "السبت القادم سيكون الطقس صحواً وحاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

فيما لفت إلى، أن "طقس يوم الأحد القادم سيكون صحواً وحاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".