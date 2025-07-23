عمليات بغداد تغلق عدداً من المشاريع التجارية المخالفة لشروط السلامة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، عن غلق عدد من المشاريع التجارية المخالفة لشروط السلامة، إذ ذكرت القيادة في بيان لها، "بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وحرصاً منا على حياة المواطنين وحفاظاً على الممتلكات العامة والخاصة، تمكنت قيادة عمليات بغداد من غلق عدد من المشاريع التجارية المخالفة لشروط السلامة، حيث نفذت اللجان المشتركة بإسناد تشكيلات فرقتي (المشاة السابعة عشرة، الأولى شرطة اتحادية) زياراتها الميدانية لمراكز الدفاع المدني لفحص وتقييم جاهزيتها لتنفيذ الواجبات الموكلة لها بالسرعة والدقة المطلوبة بالإضافة الى مهام تفتيش وتدقيق المشاريع والمحال والمولات التجارية المخالفة لشروط وضوابط مديرية الدفاع المدني".

وأضافت أنه "تم غلق 5 مشاريع تجارية، منها (شركتان إحداهما للمطاحن وأخرى لتجهيز المواد الغذائية، ومعرض لبيع السيارات ومخزن للمواد الاحتياطية بالإضافة إلى معرض لبيع المواد الإنشائية) مخالفة لشروط السلامة والأمان بجانبي الكرخ والرصافة".

كما دعت قيادة العمليات أصحاب المخازن والمحال التجارية والمعارض والشركات "الالتزام بتعليمات مديرية الدفاع المدني وإجراءات السلامة والأمن تجنباً لحدوث الحرائق وتعرضهم للمساءلة القانونية".