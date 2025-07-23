وزارة التربية: القرارات بشأن تحسين المعدل للسادس الإعدادي ستكون بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني

أكدت وزارة التربية أن أي قرار بشأن تحسين المعدل أو غيره من القرارات المتعلقة بطلبة الصف السادس الإعدادي، سيكون بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني، وفق ما ذكره المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، حيث أوضح السيد إن الوزارة لم تصدر حتى الآن أي قرارات تخص تحسين المعدل، مشيراً إلى أن نسب النجاح النهائية ستظهر بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني، ومن ثم سيتم تقييم النتائج ودراستها لاتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في مصلحة الطلبة.

كما بيّن أن بعض نتائج الطلاب لا تزال محجوبة بعد إعلان النتائج الأخيرة لامتحانات السادس الإعدادي، موضحاً أن رفع النتائج عبر المنصة الإلكترونية يحتاج إلى إدخال الكود أو الرمز السري الخاص بكل طالب، بينما هناك بعض النتائج التي لم تُرفع بعد وتخضع حالياً لعمليات تدقيق إضافية ستُستكمل وترفع على المنصة فور الانتهاء من مراجعتها.