شرطة ميسان توجه بمحاسبة العجلات المضللة والتي لا تحمل لوحات تسجيل

وجه قائد شرطة محافظة ميسان اللواء زهير جهاد محسن، اليوم الثلاثاء (22 تموز 2025)، المفارز الامنية بمحاسبة العجلات التي لاتحمل لوحات تسجيل او ذات الزجاج المضلل.

وقالت المديرية في بيان إنه "بهدف منع ومحاسبة المخالفين وتعزيزا لخطة الامن المناطقي بغية تحقيق اعلى درجات الامن والنظام وجه قائد شرطة محافظة ميسان اللواء زهير جهاد محسن، مفارز مديرية المرور والنجدة بمنع ومحاسبة العجلات التي لا تحمل لوحات تسجيل".

وأضافت، أنه "وجه ايضا بمحاسبة العجلات ذات الزجاج المضلل، وكذلك الدراجات النارية بأنواعها ممن لا تحمل أوراق ثبوتية، وإحالتها إلى الجهات المختصة".