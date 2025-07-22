الأمن الوطني في الموصل يفكك شبكة نصب في الموصل انتحلت صفة مستشار رئيس الوزراء

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء (22 تموز 2025)، تفكيك شبكة نصب انتحلت صفة مستشار رئيس الوزراء في الموصل.

وذكر الجهاز في بيان أنه "بمعلومات استخبارية وعملية مراقبة وتعقب تمكنت مفارز الأمن الوطني في غرب نينوى من استدراج وضبط متهمَين انتحلا صفة مستشار لرئيس الوزراء، حيث تم الإطاحة بهما بالجرم المشهود في العاصمة بغداد أثناء استلامهما الأموال من مواطنين تابعين للطائفة الأيزيدية".

وأضاف البيان أن "المتهمين استخدما وثائق مزورة تحمل اسم رئيس الوزراء ووزارة الدفاع، لفتح باب التطوع في الحشد العسكري لأبناء هذه الطائفة بتعداد 1200 عنصر، الشبكة طالبت من كل راغب في التقديم دفع مبلغ 500,000 دينار عراقي مقابل استمارة التقديم المزعومة".

وأوضح أن عملية الاعتقال تمت بعد صدور مذكرة قضائية من محكمة تحقيق نينوى تتضمن أمرًا بالقبض على المتهمين، فيما تم ضبط عدد من الأدلة الجرمية والوثائق المزورة بحوزتهما، وإيداع المتهمين في التوقيف لحين استكمال الإجراءات القانونية بحقهما.