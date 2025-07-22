الأخبار

المحكمة الاتحادية ترفض دعويين بشأن تحويل حلبجة إلى محافظة


قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء (22 تموز 2025)، رفض دعويين قضائيتين كانتا تطعن بشرعية جلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت على قرار تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة رسمياً.

وأكد مصدر قضائي ، أن "المحكمة الاتحادية ردت الدعويين لعدم وجود سند قانوني كافٍ للطعن، واعتبرت أن الإجراءات المتعلقة بالتصويت تمت وفق السياقات الدستورية والقانونية النافذة".

وأضاف المصدر أن "قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم لجميع السلطات، ويعني أن حلبجة ستبقى محافظة معترف بها بموجب قرار البرلمان والحكومة الاتحادية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني يؤكد سعي العراق لاستثمار جميع ما ينتج في حقول النفط من غاز بحلول 2028
النزاهة تؤكد ضرورة معالجة حالات تسريب الوثائق والكتب الرسمية
الأمن الوطني في الموصل يفكك شبكة نصب في الموصل انتحلت صفة مستشار رئيس الوزراء
المحكمة الاتحادية ترفض دعويين بشأن تحويل حلبجة إلى محافظة
السوداني يوجه بعقد اجتماع طارئ للمحافظين بعد فاجعة الكوت
وثيقة اعضاء مجلس محافظة بغداد يجمعون تواقيع لإقالة عمار الحمداني
حريق في مرآب "فاملي مول" بأربيل
بعد إحالته للتحقيق.. محافظ واسط: مستعدون للمثول أمام أي لجنة ونشكر السوداني والشمري
التربية تعلن تعطيل الدوام وتسليم المدارس للمفوضية من 5 إلى 13 تشرين الثاني 2025
القضاء: يجب العمل تحت شعار (منع وصول السيئين إلى قبة البرلمان)
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك