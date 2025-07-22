المحكمة الاتحادية ترفض دعويين بشأن تحويل حلبجة إلى محافظة

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء (22 تموز 2025)، رفض دعويين قضائيتين كانتا تطعن بشرعية جلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت على قرار تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة رسمياً.

وأكد مصدر قضائي ، أن "المحكمة الاتحادية ردت الدعويين لعدم وجود سند قانوني كافٍ للطعن، واعتبرت أن الإجراءات المتعلقة بالتصويت تمت وفق السياقات الدستورية والقانونية النافذة".

وأضاف المصدر أن "قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم لجميع السلطات، ويعني أن حلبجة ستبقى محافظة معترف بها بموجب قرار البرلمان والحكومة الاتحادية".