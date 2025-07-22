السوداني يوجه بعقد اجتماع طارئ للمحافظين بعد فاجعة الكوت

أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، توجيهات عاجلة بشأن تنفيذ توصيات لجنة التحقيق بحريق الكوت الذي اوقع عشرات الضحايا.

وذكر بيان لمكتبه،"في ضوء نتائج التحقيق الخاصة بحادثة الحريق الأليم في مدينة الكوت، والتوصيات التي تقدمت بها اللجنة التحقيقية، وما جرى عرضه في جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بما يأتي:

1. تتولّى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقديم تقرير عن تنفيذ التوصيات خلال مدّة أقصاها شهر واحد.

2. عقد اجتماع طارئ للمحافظين، بحضور وزراء؛ الداخلية، والصحّة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والعمل والشؤون الاجتماعية.

3. متابعة الأجهزة المعنية تنفيذ إزالة جميع المخالفات المتعلقة بالسلامة والدفاع المدني".