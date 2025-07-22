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بعد إحالته للتحقيق.. محافظ واسط: مستعدون للمثول أمام أي لجنة ونشكر السوداني والشمري


رحب محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الثلاثاء، بنتائج لجنة التحقيق الحكومية بحادثة حريق الكوت التي صادق عليها رئيس الوزراء، وتتضمن إحالته للتحقيق، مبدياً استعداده لـ"المثول أمام أي لجنة".

وقال المياحي في بيان "في الوقت الذي نجدد العزاء لأنفسنا ولجميع أهالي محافظتنا العزيزة ، بالفاجعة الكبرى التي ألمت بنا، نرحب بنتائج اللجنة التحقيقية الخاصة المُشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء للتحقيق بالفاجعة الأليمة، وما تضمنته من نتائج صادق عليها الرئيس".

وأضاف "نحن على أتم الاستعداد للمثول أمام أي لجنة، وكلنا حرص على أن تكون النتائج عادلة وشفافة وحقيقية، ولا نتهرب من أي مسؤولية، ونؤكد مجدداً أننا تحت رهن أيدي اسر شهداء الفاجعة، ومصابنا بهم أكبر من أي موقف أو موقع".

وتابع "لا نسمح لأنفسنا بأي شكل من الاشكال بالخوض في صراعات أو تجاذبات سياسية على حساب دماء أبناء محافظتي الطاهرة والتي أتشرف دوماً بخدمتها والانتماء لها تحت أي ظرف كان".

وختم محافظ واسط قائلاً: "شكرنا وتقديرنا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وأعضاء اللجنة، لحرصهم الكبير ومهنيتهم العالية واصرارهم على كشف ملابسات هذه الفاجعة الأليمة وتحديد المقصرين فيها".

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