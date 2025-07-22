كردستان تحول 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، تحويل 120 مليار دينار من حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية لشهر أيار الماضي إلى حساب وزارة المالية في بغداد.

وقالت الوزارة عبر بيان لها، "تم تحويل مبلغ 120 مليار دينار إلى حساب وزارة المالية الاتحادية، من الإيرادات غير النفطية".

وبينت أنه "قد تم إيداع المبلغ نقداً في الحساب المصرفي الخاص بوزارة المالية الاتحادية لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي".