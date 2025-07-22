وزير التربية يوجه بإغلاق معهد تقوية في بغداد بعد "سلوك مسيء" لمدرس

وجه وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الثلاثاء (22 تموز 2025)، بإغلاق أحد معاهد التقوية في العاصمة بغداد، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر أحد المدرسين وهو يروّج لمادة دراسية بأسلوب غير لائق ومسيء للقيم التربوية، فيما أعلن عن تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الجبوري في بيان أن الوزارة "لن تتهاون مع أي سلوك يُسيء إلى صورة العملية التعليمية أو ينحدر بمكانة المعلم النبيلة"، مشدداً على ضرورة رفع التوصيات خلال مدة أقصاها 48 ساعة لاتخاذ "القرارات الرادعة بحق من يثبت تقصيره أو إساءته".

كما وجه الوزير بـ"تشكيل لجان متابعة ميدانية شاملة للوقوف على واقع عمل معاهد التقوية كافة، حفاظاً على قدسية الرسالة التعليمية واحتراماً للأعراف والقيم التربوية".