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بعد قرار اردوغان.. توضيح بشأن اتفاقيات خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا- عاجل


أصدرت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء (22 تموز 2025)، توضيحا بشأن الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين العراق وتركيا بخصوص خط أنابيب النفط الخام.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة في تصريح للوكالة الرسمية إن "ما تم نشره بشأن إصدار الرئيس التركي قراراً بإنهاء العمل في الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين تركيا والعراق بخصوص خط أنابيب النفط الخام الممتد من العراق إلى تركيا، اعتباراً من 27 تموز عام 2026 حيث حمل القرار الرئاسي التركي الرقم 10113ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 تموز عام 2025".

وأوضح، أن "اتفاقية الخط العراقي التركي التي تم توقيعها بين البلدين الجارين العراق وتركيا عام 1973وتعديلها عام 2010اشارت الى انتهاء نفاذها في تموز عام 2026 واشترطت في حال رغبة اي من الطرفين بإنهائها ان يُرسل طلب خطي برغبته بالإنهاء الى الطرف الآخر قبل سنة واحدة من تاريخ انتهاء نفاذية هذه الاتفاقية"، مبينا انه "استنادا الى ذلك أصدرت الحكومة التركية هذا اليوم قرارها المتضمن انهاء الاتفاقية وفقا لبنودها السابقة، مع العرض بان الحكومة العراقية ممثلة بوزارة النفط وحرصا منها على ديمومة العلاقات الاقتصادية مع الجارة تركيا سعيا لتمديد الاتفاقية تم التفاوض ومنذ تموز عام 2024 مع الجانب التركي بغية تمديد الاتفاقية مدار البحث".

وأضاف، أنه " ⁠وفي ذات السياق أرسلت وزارة الطاقة التركية رسالة الى وزارة النفط ابدت فيها رغبتها بتجديد الاتفاقية مع مرفقها مسودة اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الطاقة اكثر شمولا من الاتفاقية السابقة حيث تضمنت التعاون في مجال النفط والغاز والصناعات البتروكيمياوية والكهرباء بغية توسيع افاق التعاون بين البلدين"، لافتا الى ⁠ان "وزارة النفط بصدد مراجعة مسودة الاتفاقية المرسلة من الجانب التركي والتفاوض معهم بشانها وصولا إلى الصيغة التي تخدم مصلحة العراق وتركيا".

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