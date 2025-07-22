رئيس الوزراء يصادق على إحالة محافظ واسط إلى التحقيق بشأن حريق الكوت

صادق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق الأليم في مدينة الكوت.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني صادق على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق الأليم في مدينة الكوت".

وأضاف ان "النتائج تضمنت إحالة محافظ واسط بصفته رئيس لجنة الدفاع المدني في المحافظة وأعضاء اللجنة المذكورة إلى التحقيق لكشف المسؤولية ومعرفة أسباب التقصير".