جنايات النجف تحكم بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

أعلنت محكمة جنايات النجف، اليوم الثلاثاء (22 تموز 2025)، عن اصدار حكم بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات.

وقال إعلام القضاء في بيان إن "محكمة جنايات النجف أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".

وأضاف البيان، أن "المدان ضبط بحوزته 1780 قرصا من مادة أمفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين"، مشيرا الى أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".