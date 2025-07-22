حالة الطقس: ارتفاع جديد بدرجات الحرارة ومحافظتان تسجلان 50 مئوية

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة، فيما تسجل محافظتان 50 درجة مئوية، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "الطقس ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد"، مبيناً أن"درجات الحرارة العظمى ستكون في بغداد وديالى وبابل وصلاح الدين والديوانية 47 ، وواسط وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف والمثنى 48، ودهوك 43، سليمانية وأربيل44، نينوى وكركوك 46 ، والأنبار45، والناصرية 49 ، وميسان والبصرة 50".

وأضاف أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً حاراً مع بعض الغيوم على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية".

وأشار إلى أن " الجمعة المقبل، سيكون الطقس صحواً حاراً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم السبت المقبل، سيكون الطقس فيها صحواً حاراً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".