وزير التربية يوجه بإغلاق أحد معاهد التقوية

وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الثلاثاء، بإغلاق أحد معاهد التقوية، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، وجه بإغلاق أحد معاهد التقوية في بغداد فور انتشار مقطع فيديو يظهر فيه أحد المدرسين وهو يروّج لمادة دراسية بأسلوب غير لائق، يتنافى مع القيم التربوية، فضلاً عن تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للوقوف على ملابسات الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

كما أكد الوزير، بحسب البيان، أن "لا تهاون مع أي سلوك يُسهم في تشويه صورة العملية التعليمية أو ينحدر بمكانة المدرس النبيلة"، مشدداً على "ضرورة رفع التوصيات خلال مدة أقصاها (48) ساعة لاتخاذ القرارات الرادعة بحق من يثبت تقصيره أو إساءته".

فيما دعا الجبوري الجهات المعنية في الوزارة الى "تشكيل لجان متابعة ميدانية للوقوف على واقع معاهد التقوية، حفاظاً على قدسية الرسالة التعليمية".